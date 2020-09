Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall im Begegnungsverkehr

Spraitbach: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr war ein 22-jähriger Fahrer eines Ford mit drei weiteren Personen im Auto auf der B298 von Spraitbach in Richtung Mutlangen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Weggen-Ziegelhütte geriet der 22-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 73-jährigen Audifahrer. Der 73-Jährige und eine Mitfahrerin des 22-Jährigen wurden schwer verletzt. Der 22-Jährige und seine beiden anderen Insassen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

