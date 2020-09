Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ein Auto entwendete und eins zerkratzt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Verkehrsunfall mit 6500 Euro Sachschaden

Eine 48 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo wollte am Dienstag, gegen 7:30 Uhr beim Ausparken am Straßenrand in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei den Honda Jazz einer 69-Jährigen, welche die Bahnhofstraße entlangfuhr. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro.

Backnang: Auto entwendet

Im Zirler Weg wurde in der Nacht zum Dienstag ein Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BK-N 54 entwendet. Der Autobesitzer stellte den Pkw BMW des Typs 335i am Montagabend auf einem dortigen öffentlichen Parkplatz ab. Sachdienliche Hinweise zur Tat, die am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr festgestellt wurde, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen. Der ältere Pkw BMW ist zimtfarben lackiert, tiefergelegt und hat an der Heckstoßstange eine kleine Beschädigung.

Weinstadt: Auto beschädigt

3000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter Vandale zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Er zerkratzte mutwillig die Lackierung eines in der Waiblinger Straße geparkten Range Rovers auf der rechten Fahrzeugseite. Der Polizeiposten in Weinstadt hat zum Vorfall die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07151/65061 um sachdienliche Hinweise.

