POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Diebstahl, Gegenstände von Brücke geworfen, etc.

Aalen: Diebstahl

Über Notruf teilte der Angestellte einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße der Polizei am Dienstagmorgen gegen 00.10 Uhr mit, dass er soeben einen Mann beim Diebstahl ertappt habe, der anschließend zu Fuß in Richtung Thermalbad geflüchtet ist. Zwei weitere junge Männer, bei denen es sich womöglich um Mittäter handelt, konnten von der Polizei noch in Tatortnähe angetroffen werden. Den Dieb beschrieb der Angestellte als ca. 175 cm groß und schlank. Am linken Unterarm hat er eine Tätowierung, die eine Kalaschnikow zeigt. Die Ermittlungen gegen die Männer im Alter von 17, 20 und 26 Jahren dauern an.

Aalen: Auf frischer Tat ertappt

Ein bislang Unbekannter versuchte am Montagmittag gegen 13.30 Uhr die Haustüre eines Einfamilienhauses im Albatrosweg aufzubrechen. Der Täter wurde bei seinem Vorhaben vom Hausbesitzer überrascht, als dieser die Türe von innen öffnete. Der Unbekannte flüchtete und konnte auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht angetroffen werden. Der Unbekannte ist ca. 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und dunkle nach hinten zusammengebundene Haare. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jacke. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrradfahrer übersehen

Beim Ausfahren aus einer Einfahrt auf die Auguste-Keßler-Straße übersah ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer am Montagmittag gegen 14 Uhr einen 35-jährigen Radfahrer und erfasste diesen mit seinem Pkw. Der Radfahrer blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Aalen: 4000 Euro Sachschaden

Um einem Autofahrer das Ausparken zu ermöglichen, setzte eine 26-Jährige ihren Pkw BMW am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr im Parkhaus Mercatura ein kleines Stück zurück. Dabei beschädigte sie den hinter ihr stehenden Pkw Mercedes Benz einer 51-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Beim Fahrspurwechsel fuhr ein 63-Jähriger mit seinem VW-Transporter am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der B 19 Höhe Aalener Brezel zu weit nach rechts, wodurch das Fahrzeug gegen einen Leitpfosten prallte, den mittleren Grünstreifen überfuhr und gegen die Leitplanken der Gegenfahrbahn prallte. Bei dem Unfall, bei dem der 63-Jährige unverletzt blieb, entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Westhausen: Unterführung beschädigt

Ein 54-Jähriger blieb am Montag gegen 10 Uhr mit dem Aufbau seines Lkws an einer Unterführung in der Deutschordenstraße hängen. Dadurch entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Ellwangen: Parkrempler

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 66-Jährige am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr verursachte, als sie beim Ausparken ihres Pkw Hyundai einen in der Karlstraße abgestellten Pkw VW Lupo beschädigte.

Stödtlen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr stiegen am Montag Unbekannte über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Blumenstraße ein. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten insgesamt Armbanduhren, Klappmesser und Ringe im Gesamtwert von rund 1300 Euro. Auch die angrenzende Garage wurde von den Einbrechern durchsucht; wobei jedoch von dort nichts entwendet wurde. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich ersten Schätzungen nach auf rund 2000 Euro. Möglicherweise steht ein Vorfall vom 25. August in Zusammenhang mit der Tat. An diesem Tag hatte sich ein Unbekannter bei der Tochter des Hausbesitzers nach einem Fahrzeug erkundigt, das abgemeldet vor der Garage stand. Der Unbekannte zeigte wohl Kaufinteresse, rief jedoch die von der Tochter genannte Telefonnummer nicht an. Sie beschrieb den Mann als ca. 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß und dünn. Der Unbekannte hat schwarze Haare und einen leichten Oberlippenbart. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Wohnwagenscheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 00 Uhr und Montagmittag, 13.30 Uhr die Plexiglasscheibe eines Wohnwagens, der auf einem Schotterparkplatz in der Jahnstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960228 entgegen.

Heubach: Sachbeschädigungen an Pkw

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Heubach zwei Fahrzeuge von Unbekannten beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. An einem VW Passat, der in der Hermannstraße abgestellt war, rissen die Täter den Heckscheibenwischer ab und in der Gmünder Straße wurde an einem Pkw BMW der linke Außenspiegel abgeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

Heuchlingen: In Bauwagen eingedrungen

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter beim Einbruch in einen als Skihütte genutzten Bauwagen verursachte. Bei dem Einbruch, der zwischen Samstagmorgen, 8 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr stattfand, blieb der Täter ohne Beute. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680 entgegen.

Lindach: Gegenstände von der Brücke geworfen

Vier Jugendliche warfen am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr Gegenstände von einer Fußgängerbrücke auf die darunterliegende Verbindungsstraße zwischen der Landesstraße 1156 und der B298 zwischen Lindach und Leinzell, wodurch der Pkw VW eines 41-Jährigen beschädigt wurde. Der Autofahrer gab an, dass es sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 11 und 14 und einen älteren Jungen zwischen 15 und 17 Jahren gehandelt hat. Die Gruppe war mit drei Fahrrädern unterwegs, wobei einer der Jungs auf dem Lenker eines anderen saß. Bekleidet war einer davon mit einem auffällig roten Pullover; ein anderer trug einen auffällig hellblauen Pulli. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Lkw-Scheibe eingeschlagen

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr schlug ein Unbekannter die Frontscheibe eines Lkw ein, der an einer Baustelle in der Heidenheimer Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/99664926.

Schwäbisch Gmünd: 3000 Euro Sachschaden

Am Montagnachmittag koppelte gegen 14.30 Uhr ein 44-Jähriger in der Osterlängstraße den Anhänger seines Lkw ab. Der 44-Jährige sicherte den Hänger zunächst am rechten Fahrbahnrand. Durch eine Fehlbedienung löste sich die automatische Bremse jedoch und der Hänger prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer prallten gegeneinander

Zwei leicht verletzte Radfahrer sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmittag gegen 12.30 Uhr ereignete. Auf dem Radweg zwischen dem Leonhardtsfriedhof und einem Lebensmitteldiscounter stießen zur Unfallzeit zwei 26 und 55 Jahre alte Radfahrer zusammen. Beide waren zu weit links gefahren. Während der 26-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, verzichtete die 55-Jährige auf ärztliche Behandlung.

