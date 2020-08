Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gaildorf: Unfall mit zwei Verletzten

Aalen (ots)

Gaildorf-Unterrot: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Eine 27-jährige Ford-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der B298 in Richtung Gschwend unterwegs. An der Einmündung in die Hauptstraße kommt es zu einem Zusammenstoß mit einer 31-jährigen VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der drei Monate alte Sohn der Ford-Fahrerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 25 000 Euro.

