POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Unfallflucht

Aalen: Geparkter Pkw angefahren

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr einen geparkten Mercedes in einer Tiefgarage in der Friedrichstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Aalen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Heubach: Pkw zerkratzt

In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 20:00 Uhr und 10:00 Uhr zerkratzte ein Vandale einen in der Gartenstraße geparkten Hyundai. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Waldstetten: Radfahrerin angefahren

Eine 67-jährige Radfahrerin war am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr auf der Gmünder Straße unterwegs. Eine 61-jährige Hyundai-Fahrerin übersah die Radfahrerin beim Ausparken aus einer Hofeinfahrt. Es kam zum Unfall zwischen der Radfahrerin und der Hyundai-Fahrerin. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

Durlangen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 19-Jähriger war am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr mit seinem Opel auf der K3256 in Richtung B298 unterwegs. An der Einmündung in die B298 übersah er einen 35-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der BMW ins Schleudern geriet und gegen eine Leitplanke prallte. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Westhausen: Lkw bleibt an Unterführung hängen

Einen Sachschaden von etwa 30 000 Euro verursachte ein 54-jähriger Lkw-Fahrer am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr in der Deutschordenstraße. Der Lkw-Fahrer unterschätzte die Höhe seines Lkw und blieb in der Folge mit seinem Lkw an einer Unterführung hängen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an der Unterführung und Sachschaden am Lkw-Aufbau.

