Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Angriffe auf Polizisten, Einbrüche und Körperverletzung

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren - 1000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 57-Jährige ihren Pkw Mitsubishi am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr auf der B 29 , Höhe Abfahrt A7 anhalten. Ein 36-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Polizisten angegriffen

Bis 7 Uhr am Sonntagmorgen musste ein 25-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er gegenüber Polizeibeamten Widerstand geleistet hatte. Eine Zeugin hatte am Samstagabend gegen 19.45 Uhr telefonisch gemeldet, dass in der Kanalstraße ein Mann umherlaufen würde, der ein größeres Messer bei sich führt. Aufgrund dieser Meldung fuhren mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Aalen zur genannten Örtlichkeit. Auf Höhe einer Bäckerei trafen sie den Mann an, der tatsächlich eine Schere mit sich führte. Als er von den Beamten angesprochen wurde, reagierte er sofort aggressiv, schrie herum und ging in Angriffshaltung auf einen Beamten zu. Der renitente Mann wurde von den Polizisten daraufhin zu Boden gebracht, wobei er einem Beamten in die Hand biss und diesen dadurch leicht verletzte. Auf richterliche Anordnung wurde der 25-Jährige daher in polizeilichen Gewahrsam genommen. Zudem erwarten ihn entsprechende Strafanzeigen.

Auch ein 21-Jähriger musste eine Nacht lang auf dem Polizeirevier Aalen verbringen. Der junge Mann hatte sich am Freitagabend kurz vor 19 Uhr im Zug geweigert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und außerdem das Zugpersonal angepöbelt, weshalb er am Bahnhof von Polizeibeamten erwartet wurde. Der 21-Jährige, der keine Ausweispapiere mit sich führte, widersetzte sich einer Durchsuchung seiner Person und schlug gegen den Arm eines Beamten. Auch gegen das daraufhin folgende Anlegen der Handschließen wehrte er sich vehement. Ein 29-jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Gegen den 21-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Aalen: Angegriffen und verletzt

Am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr waren vier Männer im Bereich des Marktplatzes in der Aalener Innenstadt unterwegs. Ihren Angaben zufolge kamen sie dort an zwei Männern und einer Frau vorbei, wobei die Frau ihnen hinterherschrie. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer einem 21-Jährigen mit der Faust an den Kopf, so dass dieser zu Boden ging. Die drei Unbekannten gingen dann in Richtung Marktbrunnen davon. Aufgrund der Verletzungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Mann mit einem Gegenstand geschlagen wurde. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Von den Unbekannten ist lediglich bekannt, dass die Frau ein blaues Oberteil trug. Das Polizeirevier Aalen, das mit den Ermittlungen betraut ist, bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 07361/5240.

Jagstzell: Bauwagen aufgebrochen

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 2 Uhr brachen Unbekannte die Holztüre eines Bauwagens auf, der in Dankoltsweiler, Bereich Storrenbuck aufgestellt ist. Die Täter verließen den Bauwagen ohne Diebesgut, hinterließen jedoch einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/5240.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Dacia beschädigte eine 54-Jährige am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr einen Pkw Opel Corsa, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 700 Euro.

Ellenberg: Aufgefahren

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 37-Jähriger am Sonntagabend verursachte. Gegen 18.45 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seinem Pkw VW Golf auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen auf den vor ihm fahrenden Pkw Dacia eines 60-Jährigen auf. Dieser hatte sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen müssen, was der 37-Jährige zu spät bemerkt hatte.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Im Ausgang einer Linkskurve auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen kam ein 25-Jähriger am Sonntagmorgen kurz nach 7 Uhr mit seinem Pkw Audi A5 nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ca. 150 Meter Grünstreifen. Der 25-Jährige übersteuerte das Fahrzeug, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und gegen die Mittelplanke prallte. Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert, wodurch mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge beschädigt wurden. Am Pkw des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 25.000 Euro; an mindestens vier vorbeifahrenden Pkw entstanden Schäden von jeweils rund 1000 Euro und der Schaden an der Leitplanke beziffert sich auf ca. 5000 Euro. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Mutlangen: Pkw überschlagen

Ein 19-Jährige befuhr am Sonntag gegen 21 Uhr mit ihrem VW Polo die B298. Zwischen Durlangen und Mutlangen war sie bei Starkregen zu flott unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Sie und ihre zwei Beifahrer blieben unverletzt. Der Schaden am Polo beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Ins Schleudern geraten

Auf regennasser Fahrbahn geriet ein 19-jähriger BMW-Fahrer am Montag gegen 0.30 Uhr ins Schleudern und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen ein Brückengeländer, wobei rund 3000 Euro Schaden entstanden.

Waldstetten: Geparkter Pkw beschädigt

In der Gartenstraße wurde ein geparkter schwarzer Pkw Honda in der Zeit von Donnerstagnacht gegen 23:00 Uhr bis Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Hinweise zum bislang unbekannten Fahrzeuglenker.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Juweliergeschäft

Am frühen Sonntagmorgen schlug gegen 01:45 Uhr ein Einbrecher eine Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Bocksgasse ein. Dabei löste der Täter den Einbruchsalarm aus. Anschließend entwendete der Dieb mehrere Schmuckstücke im vierstelligen Gesamtwert. Am Schaufenster entstand zudem ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Innenstadt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Mutlangen: Beim Ausweichmanöver gegen einen Baum gefahren

Um einem Tier auszuweichen, zog ein 29-jähriger Fahrer eines BMW am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr auf der B298 nach rechts. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

