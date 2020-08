POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 30.08.2020, 10:00 Uhr - 1 Sachbeschädigung, 1 Unfall, 1 sonstiges Ereignis

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 30.08.2020, 10:00 Uhr

Aalen

Schwäbisch Hall - Vandalen an der Schule

In der Zeit von Donnerstag bis Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter mit einem Stein zwei der vier Kugelstoßanlageneiner Schule in der Schenkenseestraße in Schwäbisch Hall zerstört. Die Kugelstoßanlagen befanden sich bei den dortigen Kunstrasenplätzen. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Gaildorf - Nachbarschaftsstreitigkeiten mit Unfall

Am Samstag gegen 11:30 Uhr wurde die Polizei in Schwäbisch Hall davon unterrichtet, dass in der Panoramastraße in Gaildorf aufgrund lang andauernder Nachbarschaftsstreitigkeiten ein Unfall passiert sei. Vor Ort konnten die Beamten dann feststellen, dass ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Audi den Nachbarn eingeparkt hatte, da ihm dessen Parkverhalten störte und dass der 24 Jahre alte Mann mit seinem Auto nicht ausparken konnte. Hierbei stieß er jedoch mit seinem Audi gegen den Daewoo des 24jährigen, kümmerte sich jedoch nicht um den angerichteten Schaden. Als die Polizei dann bei ihm klingelte konnte festgestellt werden, dass der Unfallbeteiligte alkoholisiert war. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Blutentnahme an. Als der Mann dies hörte versuchte er sich unter einem Vorwand zu entfernen, was jedoch durch die Beamten verhindert werden konnte. Der 64jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Oberrot - Falsches Auto erwischt

Am Samstag meldete der Besitzer eines blauen Peugeots sein Fahrzeug als gestohlen, nachdem er es auf dem Parkplatz eines Discounters in Oberrot abgestellt hatte, um einzukaufen. Kurz darauf meldete ein Mann aus Hausen/Rot, dass bei seiner Mutter in der Garage ein solches Fahrzeug stehe, allerdings nicht mit dem Kennzeichen seiner Mutter versehen. Die Beamten konnten dann feststellen, dass 20 Jahre alte Mann, der seinen Peugeot als gestohlen meldete während des Einkaufs seinen Fahrzeugschlüssel auf dem Beifahrersitz liegen ließ. Die 80 Jahre alte Mutter des Anrufers einfach in den falschen blauen Peugeot einstieg und mit diesem nach Hause fuhr. Die Beamten konnten dann die beiden blauen Peugeots austauschen und jedem wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben.

