POL-AA: Ostalbkreis - Stand 12:00 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle und ein Einbruch

Pkw gegen Hauswand gefahren Ellwangen-Rotenbach Am Freitagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 65-jähriger VW-Lenker den abschüssigen Hubertusweg in Richtung Mühlstraße. Dabei kam er auf regennasser Fahrbahn nach rechts ab und prallte gegen eine Hauswand. Der 65-Jährige wurde bei der Kollission nicht verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an seinem Pkw und an der Hausmauer. Dieser beläuft sich auf ca. 15000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 65-Jährige alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten.

Vorfahrt missachtet Bopfingen Ein 23-jähriger BMW-Lenker befuhr am Freitagabend, gegen 19.20 Uhr, die Nördlinger Straße. As er in die Neue Nördlinge Straße einbog, übersah er den bevorrechtigten Toyota eines 53-Jährigen, der in Richtung Trochtelfingen unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision Werden der 53-Jährige und sein 13-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro an den Fahrzeugen.

Mit Kraftrad gestürzt Ellwangen Am Freitagabend, gegen 20.10 Uhr, wollte eine 17-jährige Kleinkraftradlenkerin von der Dalkinger Straße in die Konrad-Adenauer-Straße einbiegen. Dabei brach ihr Hinterrad aus und sie stürzte im Einmündungsbereich. Die 17.Jährige wurde bei dem Unfall an der Hand verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An Ihrem Kraftrad entstand nur geringer Sachschaden.

Im Acker gelandet Unterschneidheim Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Ford-Lenker die L 2221 von Tannhausen in Richtung Unterschneidheim. Hierbei kam er in einem kurvigen Bereich nach links von der Fahrbahn ab und blieb in einem Acker stecken. Er versuchte noch seinen Pkw aus dem Acker zu fahren, was ihm aber nicht gelang. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der 22-Jährige stark alkoholisiert war. Er musste sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein konnte die Polizei nicht einziehen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

In Wohnhaus eingebrochen Aalen-Ebnat In der Zeit von 21.08 Uhr bis 21.50 Uhr brachen am Freitagabend bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dillingerstraße ein. Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, drangen sie in das Gebäude ein und durchwühlten es. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend gelang es ihnen, trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei, unerkannt zu entkommen. Die Polizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

