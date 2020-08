POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfug, Unfälle und Flucht aus Polizeikontrolle

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Gefährlicher Unfug

Am Samstag gegen 04:50 Uhr wurden der Polizei mehrere Jugendliche im Rotkehlchenweg gemeldet, die dort Schachtdeckel heraushoben. Durch die Polizeistreife konnten vier Personen im Alter von 16-18 Jahren angetroffen werden. Zwei Jugendliche waren deutlich alkoholisiert. Sie hatten aber bereits selbstständig erkannt, dass ihre Aktion keine gute Idee war und hatten die Schachtdeckel wiedereingesetzt. Die Jugendlichen erwartet dennoch eine Anzeige. Verkehrsteilnehmer, die durch die Aktion gefährdet worden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 57720 zu melden.

Alfdorf: Betrunken von Fahrbahn abgekommen

In Rienharz in der Weiler Straße ereignete sich am Samstag gegen 02:32 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Verkehrsteilnehmerin kam aus Pfahlbronn kommend in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte mit der Hilfe einer Zeugin aus dem Pkw klettern. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Deswegen musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Schorndorf: Wohnmobil angefahren und geflüchtet

Im Zeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Freitag, 16:30 Uhr, wurde in der Johannesstraße ein Wohnmobil beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen die linke Seite des Fahrzeugs, so dass es sogar nach rechts auf den Gehweg geschoben wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 zu melden.

Winterbach: Pkw beim Ausparken beschädigt und geflüchtet

Am Gleisdorfer Platz wurde im Zeitraum von Montag, 12:00 Uhr, bis Freitag, 14:00 Uhr, ein Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer blieb vermutlich beim Ausparken am vorderen linken Eck des geparkten Autos hängen, so dass der Kotflügel und die Fahrertüre beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 zu melden.

Winnenden: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 16:45 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge die L1140 in Richtung Winnenden. Kurz vor dem Kreisverkehr am Burkhardshof überholte ein Mercedes-Lenker einen silbernen Pkw trotz Gegenverkehrs. Der vorderste Pkw des Gegenverkehrs, ein VW Golf älteren Baujahrs, musste daraufhin eine Vollbremsung einlegen, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei sucht nun die Insassen des VW Golf sowie des silbernen Pkw, der überholt worden ist. Das Kennzeichen des Mercedes, der die gefährliche Situation verursacht hat, ist bereits bekannt. Die gesuchten Verkehrsteilnehmer und sonstige Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden zu melden. Tel.: 07195 6940 .

Backnang: Unfall mit Rettungswagen

An Freitag gegen 14:05 Uhr befuhr ein Rettungswagen die B14 von Sulzbach kommend in Richtung Waldrems. Da eine behandlungsbedürftige Person transportiert wurde, fuhr der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn. Eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin erkannte die Situation nicht und fuhr von der Genfer Straße von Germannsweiler kommend auf die B14 ein. Dadurch kam es zum Unfall. Der ebenfalls im Fahrgastraum mitfahrende Notarzt und ein Sanitäter wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Berglen: Bei Verkehrskontrolle geflüchtet

Am Freitagabend gegen 22:26 Uhr wurde in der Luisenstraße in Berglen ein 58-Jähriger mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Bevor weitere Maßnahmen getroffen werden konnten, fuhr der 58-Jährige unvermittelt los. Der kontrollierende Polizeibeamte wurde über einige hundert Meter mitgeschleift. Er wurde leicht verletzt. Der Pkw-Lenker konnte anschließend flüchten. Der Pkw wurde einige Zeit später bei Rohrbronn mit Hilfe eines Polizeihubschraubers verunfallt aufgefunden. Der Flüchtige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in der Nähe des Pkw festgenommen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen durch die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst dauern an.

