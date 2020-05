Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Betrunkener schlägt auf Autos ein - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann hat am Donnerstagabend, 28.05.2020, in Eggingen nach vorbeifahrenden Autos geschlagen und getreten. Der 29-jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 19:35 Uhr gingen diesbezüglich mehrere Meldungen bei der Polizei ein. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der deutlich alkoholisierte Mann den gesamten Fahrzeugverkehr auf der Bonndorfer Straße zum Stillstand gebracht. Zumindest ein Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Der Mann kam in Gewahrsam. Eine Alkoholüberprüfung ergab deutlich über zwei Promille.

