Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Diebstähle auf Straßenbaustelle - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 28.05.2020, wurde die Straßenbaustelle für die Ortsumfahrung Oberlauchringen von Dieben heimgesucht. Mehrere Baucontainer, die an der Wutach in Richtung der B 314 aufgestellt waren oder an der Bahnlinie standen, wurden aufgebrochen. Hierzu wurden auch tonnenschwere Betonklötze, die als Einbruchschutz dienten, verrückt. Dies mit einem Radlader von der Baustelle, den die Täter in Betrieb nahmen. Entwendet wurden hochwertige und neuwertige Werkzeuge und Maschinen sowie diverse Stromkabel. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber jedenfalls im fünfstelligen Bereich liegen. Wer im dortigen Bereich außerhalb der Arbeitszeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, dies beim Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0, zu melden.

