Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug im Bereich Spielplatz Giersberg - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2020, kam es am Abend zu einem Polizeieinsatz im Bereich Spielplatz Giersberg bzw. Ruhebänke oberhalb des Spielplatzes. Anlass war eine dortige Abitur-Abschlussparty von rund 50 Personen/Schülern.

Nach Auflösung der Veranstaltung um ca. 22.45 Uhr flüchteten zahlreiche Teilnehmer in verschiedene Richtungen. Unbekannte Täter beschädigten hierbei ein Einsatzfahrzeug der Gemeinde Kirchzarten (Kommunaler Ordnungsdienst) und einen Streifenwagen der Polizei. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der/die Verursacher sind bisher unbekannt.

Zur Sachbeschädigung bzw. zu den Jugendlichen selbst bitten Polizei und Gemeinde um Hinweise.

Hinweise bitte an die Gemeindeverwaltung, Tel. 07661 393-21 oder den Polizeiposten Kirchzarten, Tel. 07661 97919-0 oder rund um die Uhr an das Polizeirevier Freiburg-Süd, Tel. 0761 882 4421.

