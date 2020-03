Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bösel- Schwelbrand in Putenstall

Am Mittwoch, den 25.März 2020, um 17.35 Uhr kam es in einem Putenstall an der Overlaher Straße zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. In dem Stall befanden sich zu diesem Zeitpunkt 4000 Küken. Durch Die Feuerwehr Bösel, die mit 3 Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, wurde der Brand gelöscht und die Stallanlage gelüftet. Nach Angaben des Tierarztes vom Veterinäramt Cloppenburg, der ebenfalls vor Ort erschien, erlitten die Tiere keinen Schaden. Auch am Gebäude entstand kein Brandschaden.

Saterland/Scharrel- Brand eines PKW

Am Mittwoch, den 25.März 2020, um 16.24 Uhr geriet im Irisweg ein abgestellter PKW in Brand. Der Brand wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Durch die freiwillige Feuerwehr Scharrel konnte der Brand gelöscht werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Mittwoch, den 25.März 2020, um 13.35 Uhr befuhr eine 68-jährige Fahrzeugführerin aus Moers mit ihrem PKW, Mazda die Thüler Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrerin keinen gültigen Führerschein hatte. Zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

