Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fensterscheibe an Kastenwagen eingeworfen

Osnabrück (ots)

Auf einem Parkplatz an der Buerschen Straße, kurz vor der Straße An der Humboldtbrücke, machten sich Unbekannte an einem Ford Transit Custom zu schaffen. Der oder die Täter warfen an dem Kastenwagen zwischen Freitagmorgen (09 Uhr) und Samstagmittag (12.30 Uhr) eine Fensterscheibe ein und durchwühlten die Fahrerkabine nach Wertgegenständen. Nach ersten Informationen wurden sie dabei nicht fündig und flüchteten ohne Beute. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

