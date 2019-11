Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Betrügerische Anrufe, Zeugenaufruf zu vollendeter Tat

Seit Sonntag, 03. November 2019, kam es sowohl in den Landkreisen Cloppenburg als auch Vechta wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen durch bislang unbekannte Täter. Größten Teils wurden hier die Maschen "falscher Polizeibeamter", "Enkeltrick" und "Schockanruf" angewandt. In einem Fall aus Vechta vom Montag verhinderten aufmerksame Bankmitarbeiter einen Erfolg für die Täter. Sie kontaktierten die echte Polizei, sodass es nicht zu einer Übergabe des Geldes kam. Neuerdings wird durch die Täter am Telefon behauptet, dass korrupte Bankmitarbeiter das Geld der Angerufenen unterschlagen würde. So kam es, dass am Dienstag, 05. November 2019, ein älterer Herr aus Cloppenburg auf Weisung eines solchen falschen Polizeibeamten Geld von der Bank abholte und es auf dem Beifahrersitz seines Pkw deponierte. Er begab sich dann auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Höltinghauser Straße, wo er seine silberne Mercedes E-Klasse unverschlossen abstellte. Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr begab sich dann ein unbekannter Täter an das Fahrzeug und entwendete das abgelegte Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta empfiehlt weiterhin am Telefon unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse zu erteilen. Seien Sie skeptisch, warnen Sie Ihre Angehörigen und fragen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach.

