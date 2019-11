Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh- Einbruch in Gartenhaus

Am Freitag, den 01.November 2019 zwischen 13.30 Uhr und 20.15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Erfurter Straße ein Gartenhaus und eine Garage gewaltsam geöffnet. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an Baum

In der Zeit von Sonntag, den 03.November 2019, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 04.November 2019, um 11.15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Straße Unter den Eichen die Baumrinde einer dortigen Eiche in einer Tiefe von ca. 1cm mit einer Säge eingeschnitten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (04499-9430) in Verbindung zu setzen.

