Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Diebstahl und beschädigte Scheibe

Aalen (ots)

Lorch: Diebstahl von BMW Z4

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Bahnhofsnähe ein roter BMW Z4 im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. An dem Pkw waren die Kennzeichen AA-MI 959 angebracht. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des BMWs nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe beschädigt

Beim Parkhaus am Bahnhof traten Unbekannte in der Nacht auf Freitag die Scheibe einer Eingangstüre ein. Die Tat ereignete sich gegen 1.10 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise auf die Täter werden unter Telefon 07171/3580 vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten.

