Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Vier Autos mutwillig beschädigt

Ennepetal (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch beschädigte ein Unbekannter insgesamt vier Fahrzeuge, die an der Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 250 geparkt waren. Der Täter lief über Motorhaube und Dächer und beschädigte so die Fahrzeuge. Schuhabdrücke waren noch bei der Tatortaufnahme deutlich sichtbar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat oder Täter geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 entgegengenommen werden.

