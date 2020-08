Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ohne Führerschein gefahren und widerstand geleistet - Katalysatoren abgeflext und entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen-Beinstein: Pedelec-Fahrer gestürzt

Ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr auf der Schorndorfer Straße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzt der Radfahrer alleinbeteiligt. Dabei verletzt er sich schwer und muss zur Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden.

Waiblingen: Katze ausgewichen - Unfall verursacht

Auf der K1858 war am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr eine 20-jährige Fahrerin eines Opel unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Alten B14 wich die 20-Jährige einer Katze aus und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel wurde dabei so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstagabend zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr einen BMW, der auf einem Parkplatz in der Schlossstraße geparkt war. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Auenwald: Ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Backnang am Freitag gegen 2.20 Uhr einen 60-jährigen Autofahrer fest, der ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren ist. Als ihm die Weiterfahrt untersagt und er mit dem Fehlverhalten konfrontiert wurde, wollte der Mann einfach weiterfahren. Der 60-Jährige war unkooperativ und musste mit körperlicher Gewalt an der Weiterfahrt gehindert werden. Es wurden Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Aspach: In Leitplanke gefahren

Ein Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 11.30 Uhr die L 1115 von Backnang in Richtung Autobahn. Aus unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Aufgefahren

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte am Donnerstag einen Unfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Er befuhr die Haller Straße und fuhr aus Unachtsamkeit vor der Einfahrt auf die Umgehungsstraße einem Motorradfahrer hinten auf, der mit einem Sozius unterwegs gewesen ist und dort verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Sturz zog sich der 40-jährige Biker leichte Verletzungen zu und musste deshalb vom Rettungsdient in eine Klinik verbracht werden. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 3000 Euro.

Fellbach: Autoteile entwendet

Diebe entwendeten im Laufe des Donnerstags drei Katalysatoren. Die dazugehörigen Autos waren auf einem Parkplatz eines Pflanzengeschäfts in der Stuttgarter Straße geparkt. Es handelte sich um einen Pkw VW, Ford und einen Mercedes. Die Diebe haben die Fahrzeugteile vermutlich mit einem Winkelschleifer abgetrennt und mitgenommen. Hinweise zum Diebstahl, der zwischen 8 Uhr und 18 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Ein Autofahrer steifte bei einer dortigen Gaststätte beim Ein- oder Ausparken einen VW Tiguan und verursachte hierbei einen Fremdschaden der auf 1000 Euro beziffert wurde. Anschließend verließ er die unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise auf den Geflüchteten erbittet nun die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Rudersberg: Unfall mit Pedelec

Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr die K 1883 von Lutzenberg in Richtung Oberndorf. Ca. 600 Meter nach der Abzweigung nach Mannenberg kam er auf einer geraden Gefällstrecke aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand und stürzte. Der verletzte Mann wurde an der Unfallstelle bis zum Eintreffen eines Notarztes von Ersthelfern versorgt und später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell