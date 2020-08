Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Linksabbiegen

Schwäbisch Gmünd: (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 11.20 Uhr die L 1160 zwischen Weiler in den Bergen und Degenfeld. Als er nach links auf einen dortigen Wanderparkplatz abbog, stieß er mit einem 57-jährigen Motorradfahrer zusammen, der sich gerade im Überholvorgang befand. Der Biker wurde hierbei leicht verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca 8000 Euro.

