Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Waiblingen: (ots)

Ein 58-jähriger Fahrer eines Peugeot Kastenwagens befuhr am Donnerstag gegen 16.10 Uhr die Klinglestalstraße in Richtung Neustadter Hauptstraße. Dort bog er ein und missachtete die Vorfahrt einer Polo-Fahrerin, die in Richtung Waiblingen gefahren ist. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 57-jährige Mitfahrerin im Pkw Peugeot, als auch der 53-jährige Polo-Fahrer leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Polo wurde abgeschleppt.

