Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Fahrer von Krankenfahrstuhl bei Unfall schwer verletzt

Crailsheim: (ots)

Der 52-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls befuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr die B 290 in Richtung Crailsheim. Bei der Abzweigung zur Nord-West-Umgehung hielt er an der Apel zunächst an und fuhr weiter, als die Ampel auf Grün umschaltete. Er kam dabei aus bislang unbekannten Gründen nach links ab und stieß mit einem VW Golf zusammen, der dort auf der Linksabbiegespur vor der Ampel stand. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls zog sich beim Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

