POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle

Remshalden: Gartenzaun beschädigt

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:15 Uhr beschädigten zwei Vandalen einen Zaun in der Oberen Hauptstraße. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Eine Zeugin konnte die beiden Personen hören, allerdings nicht beobachten. Der Polizeiposten Weinstadt bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern

Leutenbach: Verkehrsunfall mit Trike-Fahrrad

Auf der K1845 kam es am Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 60-jährigen Autofahrer und einer 52-jährigen Radfahrerin. Der 60-Jährige kollidierte an einer Einmündung zwischen Leutenbach und Nellmersbach mit der 52-Jährigen auf ihrem Trike-Fahrrad. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Schwaikheim: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

In der Leintelstraße war ein 68-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr unterwegs. Als eine 18-jährige Fußgängerin die Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec-Fahrer und der Fußgängerin. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Die Fußgängerin verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

