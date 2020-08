Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Mur-Kreis: Einbruch - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Unfall mit Kind

Zwei Kinder querten plötzlich am Mittwoch gegen 19.15 Uhr mit ihren Rädern vor der Kreuzung zur Grabenstraße die Karlstraße. Ein vorbefahrender Autofahrer rechnete nicht mit diesem Verhalten der Kinder und musste infolgedessen eine Notbremsung einleiten. Trotzdem touchierte er noch einen dieser Jungen, der daraufhin stürzte. Dieser blieb vermutlich unverletzt, denn er stand danach wieder auf und fuhr mit seinem Rad und seinem Begleiter weiter. Die Eltern der beiden ca. 8-jährigen Jungs sollten sich nun zur gänzlichen Klärung des Unfallhergangs bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Backnang: Feuermelder verhinderte Schlimmeres

Vermutlich eine nicht ausgelöschte Zigarettenkippe war der Grund eines aktivierten Rauchmelders, der am Mittwoch gegen 19 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in der Fabrikstraße auslöste. Die Feuerwehr war deshalb mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst ausgerückt. Das Feuer in einem Zimmer, das lokal auf einer Matratze loderte, konnte schnell gelöscht werden. Da niemand in dem Zimmer anwesend war, wurde auch niemand verletzt. Bei dem Vorfall wurde lediglich die Matratze zerstört.

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

Eine 72-jährige Mazada-Fahrerin verursachte am Mittwoch gegen 14 Uhr einen Unfall. Sie fuhr von der Mühlstraße auf die Langestraße ein und missachte dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Mercedes-Fahrers. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit der einbiegenden Autofahrerin zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Das Auto der 72-Jährigen wurde abgeschleppt.

Backnang: Übermüdet am Steuer

Ein 22-jähriger Honda-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr die Neckarstraße in Richtung Bundesstraße. Vermutlich infolge eines Sekundenschlafs kam er vom Fahrbahnverlauf ab und prallte gegen ein dort am Fahrbahnrand geparktes Auto. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Waiblingen: Verkehrsunfall beim Wenden

Ein 64-jähriger Citroen-Fahrer war am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr auf der Neustadter Hauptstraße unterwegs. Als der 64-Jährige sein Fahrzeug wenden möchte, übersieht er einen 78-jährigen Fahrer eines Nissan, der von Hohenacker in Richtung Waiblingen-Mitte unterwegs war. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entsteht ein Sachschaden von insgesamt 11 000 Euro.

Waiblingen-Beinstein: Grundstücksmauer beschädigt und weitergefahren

Einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 0 Uhr und 11:30 Uhr. Der Fahrzeuglenker beschädigte eine Grundstücksmauer in der Straße Bei der Schule und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall im Kreuzungsbereich

An der Kreuzung Gewerbestraße/Eisentalstraße kam es am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Audi-Fahrer wollte von der Gewerbestraße in die Eisentalstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 83-jährigen VW-Fahrer, der auf der Eisentalstraße geradeaus fuhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro.

Remshalden: Linienbus besprüht

Ein Linienbus war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 21:30 Uhr und 05:30 Uhr das Ziel eines Sprayers. Der vermeintliche Künstler besprühte einen Linienbus, welcher an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße geparkt war, mit roter Farbe. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Sprayer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rudersberg: Einbruch in Gaststätte

Ein Einbrecher verschaffte sich am Mittwochnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Zutritt zu einer Gaststätte auf dem Postplatz. Dazu hebelte er eine Holztüre auf und gelangte so in das Objekt. Dabei verursachte der Einbrecher Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181 8040 um Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher.

Winterbach: Unfall mit schwerverletzter Person

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer war am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr auf der L1150 in Richtung Hohengehren unterwegs. Beim Abbiegen auf die K1865 kommt es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wird dabei schwer verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ungefähr 15 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell