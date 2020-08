Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle & Waldbrand

Landkreis Schwäbisch Hall (ots)

Gaildorf: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der K 2663 zwischen Schöneberg und Unterrot. Der Biker fuhr die Kreisstraße gegen 11 Uhr in Richtung Unterrot entlang. Als die vor ihm fahrende 59-jährige Opel-Fahrerin nach links abbiegen wollte, bemerkte der Motorradfahrer dies zu spät. Beim Versuch, nach links auszuweichen, kollidierte er mit dem abbiegenden Pkw und kam anschließend zu Sturz. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Oberrot: Leichtverletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall

Eine 60-jährige Skoda-Fahrerin wollte am Dienstagabend gegen 19 Uhr von einem Grundstück auf die Rottalstraße einfahren und übersah hierbei eine 64 Jahre alte Audi-Fahrerin, welche die Rottalstraße entlangfuhr. Die Audi-Fahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 14.000 Euro.

Crailsheim: Auto macht sich selbstständig

Rund 2500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, gegen 18:40 Uhr in der Wilhelmstraße. Ein 47 Jahre alter Fahrer eines VW Golf verließ seinen Pkw, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Ohne den Fahrer machte sich das Auto selbstständig und rollte gegen einen geparkten VW Passat.

Rot am See: Waldbrand

Im Waldgebiet westlich von Weikersholz kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zum Brand einer Fläche von rund 100 Quadratmetern. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich das Unterholz. Die Freiwillige Feuerwehr Rot am See kam mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Crailsheim: Unfall im Kreisverkehr

Eine 79-jährige VW-Fahrerin wollte am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr von der Langen Straße in den Kreisverkehr Lange Straße / Ellwanger Straße / B290 einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 58 Jahre alten BMW-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Rund 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

