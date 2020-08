Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - 26.08.2020, 23:30 Uhr - Winterbach: Schwerer Motorradunfall

Winterbach - Vorfahrt nicht beachtet. Motorradfahrer schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 17:10 Uhr befuhr ein junger Mann mit seinem Audi die L1150 in Richtung Hohengehren. Als er nach links auf die K1865 abbiegen wollte übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 62 Jahre alte Fahrer der BMW konnte seinerseits den Unfall auch nicht mehr verhindern und fuhr frontal in den Audi. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste stationär in einer Klink versorgt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 18.000 Euro. Die Straßenmeisterei wurde zur Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen angefordert. Zur Bergung der Unfallfahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn war die Kreuzung für ca. 2 Stunden teilweise gesperrt.

