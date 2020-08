Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus und Unfallflucht

Aalen (ots)

Unterschneidheim-Zipplingen: Vandalismus und Diebstahl

In der Nacht auf Mittwoch beschädigten Unbekannte mehrere Gegenstände auf dem Spielplatz des Kindergartens in der Schulstraße. Zudem entwendeten sie einen Kräuterblumenkasten, in welchem Zitronenmelisse und Pfefferminze gepflanzt war. Der Schaden, den die Vandalen verursachten, wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter Telefon 07964/330001.

Ellenberg-Haselbach: Vandalismus

Vermutlich eine Gruppe Jugendlicher rissen in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr mehrere Leitpfosten heraus und bogen mehrere Verkehrszeichen um. Zudem brachen sie in einem Vorgarten mehrere Solarleuchten ab. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht durch Radfahrer

Zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr stieß ein Radfahrer gegen einen im Steigweg abgestellten BMW. Der Radfahrer verletzte sich vermutlich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

