Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Verkehrsunfall im Reißverschlussverfahren

Ein 83-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte am Mittwochmorgen gegen 09:15 Uhr auf die B29 in Richtung Stuttgart auffahren. An der Anschlussstelle Weinstadt-Beutelsbach befuhr der 83-Jährige den Beschleunigungsstreifen. Beim Auffahren auf die B29 kollidierte er mit einem 39-jährigen Lkw-Fahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6 000 Euro.

Murrhardt: Auto übersehen

9 000 Euro Sachschaden verursachte am Mittwochvormittag eine 37-jährige BMW-Fahrerin. Sie wollte gegen 9.30 Uhr in der Hörschbachstraße nach links auf ein Grundstück einbiegen und übersah dabei einen entgegengekommenen BMW. Beim Zusammenstoß blieben die Insassen in beiden Autos unverletzt.

Kernen im Remstal: Unvorsichtig auf Straße eingefahren

Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr aus einer Tiefgarage und wollte nach dem Queren eines Fußwegs auf die Kappelbergstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 39-jährigen Mercedes-Fahrerin. Diese konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Unfallverursacher zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

