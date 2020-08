POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unbekannte prügeln sich, Diebstahl, Verkehrsunfälle, Unfallfluchten

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Fahrzeugteile entwendete

An einem Leichtkraftrad der Marke Peugeot wurden am Dienstag verschiedene Bauteile im Wert von ca. 300 Euro fachmännisch ausgebaut und entwendet. Das Leichtkraftrad war tagsüber beim Parkhaus Bahnhof in der Oberen Bahnhofstraße abgestellt. Wer zum Diebstahl verdächtiges beobachtete oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Murrhardt: Alkoholisierter Autofahrer fuhr nach Unfall weiter

Der Fahrer eines Mercedes-Sprinters überholte am Dienstag gegen 16.30 Uhr eine vorausfahrende Audi-Fahrerin, die zeitgleich in der Robert-Franck-Straße nach links in ein Grundstück einbiegen wollte. Der Sprinter-Fahrer streifte den Wagen der 59-jährigen Autofahrerin und verursachte dabei ca. 1500 Euro Fremdschaden. Anschließend fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten weiter. Der vermeintliche Unfallfahrer kam später wieder an der Unfallstelle vorbei, woraufhin er von der Polizei kontrolliert wurde. An dem Sprinter-Fahrzeug waren entsprechende Unfallspuren festzustellen. Der 55-jährige Unfallverursacher war alkoholisiert, weshalb eine Blutprobe erhoben und dessen Führerschein vorläufig entzogen wurde.

Fellbach: Unbekannte prügelten sich

Eine Zeugin beobachtete am Montagabend gegen 18 Uhr, wie sich in der Hauptstraße auf Höhe der Alemannenstraße zwei Männer prügelten. Einer der beiden habe seinen Kontrahenten auf den Boden gedrückt und dort auf ihn eingetreten. Die vorbeikommende Zeugin stieg deshalb aus ihrem Fahrzeug und kam dem Opfer zur Hilfe. Der Täter verließ daraufhin mit weiteren Männern die Örtlichkeit. Das unbekannte Opfer erstattete bislang bei der Polizei keine Anzeige. Zeugen des Vorfalls sowie das Opfer werden gebeten sich zur Klärung des Vorfalls bei der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9593130 zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 11. August und 25. August wurde in der Baumwasenstraße ein geparktes Auto bei einem Unfall erheblich beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer schrammte vermutlich beim Vorbeifahren den neuwertigen am Fahrbahnrand stehenden Pkw Suzuki Vitara. Der Unfallflüchtige hinterließ ca. 8000 Euro Sachschaden. Hinweise hierzu erbittet nun die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Schorndorf: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr von einem Grundstück auf die Baumwasenstraße ein und achtete dabei nicht auf den Durchgangsverkehr. Ein vorbeifahrender 50-jähriger Audi-Fahrer konnte dem einbiegenden Fahrradfahrer nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Der Zweiradfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Dienstagmittag gegen 11:45 Uhr war ein Notarztfahrzeug auf der Alten Bundesstraße mit Sondersignal unterwegs. Eine 19-jährige Fahrerin eines VW hielt infolge dessen im Kreuzungsbereich Alte Bundesstraße/An der Talaue an. Dies erkannte eine dahinterfahrende 66-jährige Seat-Fahrerin zu spät und fuhr auf die 19-Jährige auf. Die 56-jährige Beifahrerin im VW verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand Sachschaden von insgesamt 16 000 Euro.

Waiblingen: Radfahrerin übersehen

Eine 46-jährige VW-Fahrerin wollte am Dienstagnachmittag 15:45 Uhr von der Talstraße in die Straße Schippertsäcker einbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 55-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Unfall, wobei die Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 3 000 Euro.

Winnenden: Drei Fahrradfahrer an Unfall beteiligt

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer und ein 12-jähriger Fahrradfahrer waren am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr gemeinsam auf der Industriestraße in Richtung Buchenbachhof unterwegs. Als der 52-Jährige den 12-Jährigen überholen wollte, verhakten sich die beiden Fahrradlenker. Während die beiden versuchten ihre Lenker zu lösen, kam ein 64-jähriger Fahrradfahrer entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Alle drei Fahrradfahrer stürzten und verletzten sich dabei leicht.

Fellbach: 19-Jähriger fährt gegen Baum

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr war ein 19-jähriger Nissan-Fahrer auf der L1199 von Esslingen in Richtung Stetten unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Tor zum Remstal kam ein anderer Verkehrsteilnehmer teilweise auf der Fahrspur des 19-Jährigen entgegen. Dieser musste nach rechts ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige fuhr dann über einen Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7 000 Euro. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Er war laut Zeugenangaben in einem größeren, schwarzen Fahrzeug unterwegs. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallbeteiligten nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 entgegen.

