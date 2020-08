Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle & Auto zerkratzt

Landkreis Schwäbisch Hall (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 66 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr die zweispurige Johanniterstraße in Richtung Scharfes Eck entlang. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den rechts neben ihm fahrenden Ford eines 30-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter sowie rund 2000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag. Eine 30-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 15:30 Uhr die Hauptstraße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich Heilbronner Straße wollte sie diese überqueren und übersah hierbei einen 19-jährigen Fahrer eines VW Polo, der die Heilbronner Straße in Richtung Schwäbisch Hall befuhr. Beim Zusammenstoß entstand Totalschaden an beiden Pkw, der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Auto zerkratzt

Bisher unbekannte Täter zerkratzten am Dienstagabend im kurzen Zeitraum zwischen 21:25 Uhr und 21:35 Uhr einen in der Michaelstraße geparkten Mercedes auf der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000.

