Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Brände, Frau im psychischen Ausnahmezustand

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Während ein Autofahrer am Montag gegen 10.25 Uhr für kurze Zeit beim Einkaufen war, wurde sein auf dem Parkplatz stehender Pkw Skoda bei einem Unfall erheblich beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen den geparkten Wagen und drückte die linke Fahrzeugseite des Skodas ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verursacher flüchtete anschließend. Hinweise zum Unfall, der sich vor einem Discounter in der Industriestraße ereignete, wird von der Polizei Backnang unter Tel 07191/9090 erbeten. Insbesondere auch zu einem Pkw SUV, in dem ein älteres Paar saß und unmittelbar neben dem Pkw Skoda parkte und somit möglicherweise als Unfallverursacher in Frage kommen könnte.

Allmersbach im Tat: Frau im psychischem Ausnahmezustand

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei in den Krautgartenweg gerufen, weil eine Frau dort randalierte. Die Frau befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und war nicht zu beruhigen. Sie ging auch auf die Beamten zu und schlug mit Fäusten um sich, weshalb sie mit einer Handschließe fixiert werden musste. Die Frau wurde anschließend in eine Fachklinik verbracht. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Backnang: Vorfahrtsunfälle

Ein 52-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Montag gegen 20.20 Uhr von der Marktstraße in Richtung Am Schillerplatz. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Opel-Fahrers, der zeitgleich von der Straße Am Schillerplatz in die Markstraße einbog. Bei dem Zusammenstoß entstand ca. 10.000 Euro Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt. Ein weiterer gleichgelagerter Unfall ereignete sich am Montag gegen 12 Uhr. Hier fuhr eine 77-jährige Audi-Fahrerin von der Ekertsklingenstraße in die Sulzbacher Straße ein und übersah hierbei einen Pkw Ford. Weil die 31-jährige Fiesta-Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte, stieß sie mit der Audi-Fahrerin im Einmündungsbereich zusammen, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro entstand.

Aspach: Unfallflucht

3000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer, der am Montag zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr einen Unfall verursachte. Er stieß auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Siemensstraße beim Ausparken gegen einen VW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise auf den Geflüchteten wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Winterbach: Kellerbrand

Im Keller eines Zweifamilienhauses in der Weberstraße fing am Montagabend gegen 19 Uhr ein Wäschetrockner Feuer. Die örtliche Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen zum Löscheinsatz ausgerückt. Letztlich kam bei dem Brand niemand zu Schaden. Die Feuerwehr konnte den in Brand geratenen Wäschetrockner rasch löschen und das verqualmte Haus belüften. Der Gebäudeschaden wurde auf ca. 30.000 Euro beziffert.

Urbach: Motorrad übersehen

Eine 53-jährige Polo-Fahrerin wollte am Montag gegen 13 Uhr auf dem Marktplatz rückwärts aus einem Parkplatz fahren. Sie übersah dabei eine vorbeifahrende Motorradfahrerin, mit der sie in der Folge zusammenstieß. Die Motorradfahrerin als auch ihr Sozius wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden beide vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Plüderhausen: Stoppstelle missachtet

Eine 49-jährige Fahrerin eines VW-Busses fuhr am Montag gegen 10.30 Uhr von der Grabenstraße in die Welzheimer Straße ein. Sie missachtete ohne an der Stoppstelle zunächst anzuhalten die Vorfahrt eines Ford-Fahrers, der die vorfahrtsberechtigte Welzheimer Straße befuhr. Beim Zusammenstoß wurde das Auto des 72-jährigen Ford-Fahrers noch gegen eine angrenzende Steinmauer geschleudert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Weinstadt-Endersbach: Verkehrsunfall

Ein Schaden von insgesamt etwa 15 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Schorndorfer Straße. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer fuhr hinter einem 79-jährigen Mercedesfahrer. Als der 79-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte der 21-Jährige dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Waiblingen: Fahrzeug fängt Feuer

Am Montagabend gegen 18:45 Uhr war ein 19-Jähriger in seinem Mercedes auf der Hegnacher Straße unterwegs. Das Fahrzeug begann während der Fahrt stark zu rauchen, weshalb der 19-Jährige seinen Pkw auf einem Parkplatz abstellte. Beim Öffnen der Motorhaube entwickelte sich eine Stichflamme und das Fahrzeug fing Feuer. Der Mercedes geriet in Vollbrand, wodurch ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro entstand. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen vor Ort und konnte die weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Die genaue Brandursache ist bislang unklar.

Waiblingen: Unfallverursacher gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht einen Verkehrsteilnehmer der in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag gegen 19:30 Uhr und Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr einen in der Andreästraße geparkten VW beschädigte und sich dann von der Unfallstelle entfernte. An dem geparkten VW entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Unfall mit Fahrradkutsche

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr war eine 36-Jährige mit einer Fahrradkutsche in der Brückenstraße unterwegs. In der Fahrradkutsche transportierte sie ihren 6-jährigen Sohn und die 3-jährige Tochter, sowie einen Hund. Beim Einfahren in die Brückenwiesenstraße verlor die 36-Jährige aufgrund von Rollsplitt die Kontrolle und stürzte. Die 36-Jährige sowie der 6-jährige Sohn verletzten sich leicht. Die 3-jährige Tochter und der Hund blieben unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell