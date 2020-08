POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Brandalarm

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Verkehrsunfall

Ein 30-jähriger VW-Fahrer streifte am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr eine 25-jährige Mini-Fahrerin in der Mozartstraße. Die 25-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Backnang: Brandalarm in Industriegebiet

In einem Firmengebäude in der Winnender Straße kam es am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr zu einem Brandalarm. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 23 Personen an die vermeintliche Brandstelle. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es bei einer Maschine zu einer Rauchentwicklung kam, infolge dessen hatte ein Brandmelder ausgelöst. Von der Maschine ging jedoch keine Gefahr aus, Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Murrhardt: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes kollidierte am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer. Im Einmündungsbereich Sonnengasse/Karlstraße kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

