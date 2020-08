Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Randale, tätliche Auseinandersetzung, Sachbeschädigung und Ölgeruch

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der im Fasanenweg abgestellt war. Der Schaden wurde gegen 20.15 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag zu. Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw Jeep die Friedrichstraße in Richtung Wasseralfingen. Am Kreisverkehr Hopfenstraße übersah er den Radler, der aus Richtung Krankenhaus in den Kreisel eingefahren war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer aus, wobei er auf die Fahrbahn stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der 23-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Westhausen-Wagenhofen: Rettungseinsatz

Der Rettungsdienst befand sich am Montag gegen 17.30 Uhr zur Versorgung eines Mannes an der Bahnlinie bei Wagenhofen im Einsatz. Es befand sich zudem die Feuerwehr sowie Polizei vor Ort. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen.

Bopfingen: 28-Jähriger randaliert

Ein 28-Jähriger war am Dienstagmorgen gegen 00.15 Uhr zu Fuß unterwegs, wobei er auch an einer Gaststätte in der Nördlinger Straße vorbeikam. Hier pöbelte der Mann mehrere Gäste an, bedrohte sie und beschädigte zeitgleich mehrere Pflanzkübel und Stühle im Außenbereich. Durch eine Angestellte konnte der Mann zunächst beruhig werden. Auf seinem weiteren Weg passierte er einen Pkw Mercedes, in welchem vier Personen saßen. Auch diese wurden von dem 28-Jährigen beleidigt und angepöbelt. Er beschädigte mit einem Stein den Pkw rundum und verpasste dem Fahrzeugführer mehrere Kopfstöße, wobei dieser leichte Verletzungen davontrug. Zwischenzeitlich war auch der Wirt der Gaststätte vor Ort eingetroffen, der postwendend angegriffen wurde, weshalb er zurück ins Auto flüchtete. Der 28-Jährige versuchte daraufhin mehrfach durch einen Fensterspalt an den Wirt zu gelangen, weshalb die Fahrerin losfuhr. Der 28-Jährige wurde ein Stück mitgeschleift, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Nachdem zwischenzeitlich Beamte des Ellwanger Polizeireviers an der Örtlichkeit eingetroffen waren, nahm der 28-Jährige auch hier eine drohende Haltung ein und beleidigte die Polizisten. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Ellwangen: Tätlichkeiten in der LEA

Zwischen fünf Bewohnern der Landeserstaufnahmeeinrichtung und zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes kam es am Dienstagmorgen gegen 1.40 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Die Bewohner hatten zuvor offenbar laut herumschrien, Müll verursacht und Transferforderungen beim Info-Point gestellt. Als die Männer zwischen 25 und 38 Jahren ihre Forderung nicht durchsetzen konnten, schlugen sie auf Tische ein, woraufhin der Sicherheitsdienst eingriff. Bei den Tätlichkeiten erlitten drei der Bewohner und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leichte Verletzungen.

Unterschneidheim: Unfall beim Ausparken

Eine Leichtverletzte und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag gegen 13.30 Uhr ereignete. Beim Ausparken ihres Pkw Seat in der Ziegelhütte übersah eine 26-Jährige den Pkw VW einer 48-Jährigen und streifte diesen. Die 26-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Ellenberg: Sachbeschädigung

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr beschädigten Unbekannte zwei Verkehrszeichen und drei Leitpfosten an der Kreisstraße 3219 gegenüber des Campingplatzes Sonneneck. Außerdem wurde das Dache eines Buswartehäuschens beschädigt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/33000 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Haller Straße übersah eine 53-Jährige am Montagvormittag gegen 11 Uhr den neben ihr fahrenden Lkw eines 56-Jährigen und streifte diesen mit ihrem VW Tiguan. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entstand. Gegen 15.20 Uhr parkte eine 47-Jährige ihren Pkw BMW in der Rheinstraße aus, wobei sie den Pkw Fiat einer 29-Jährigen beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Ölgeruch

In den Bereichen Römerstraße, Hauberweg, Schwerzerallee und Remsstraße konnte am Montagabend gegen 21.30 Uhr Ölgeruch aus der Kanalisation wahrgenommen werden. Vermutlich geriet Heizöl in die Kanalisation. Neben der Polizei machten sich Vertreter der Feuerwehr, der Stadtwerke sowie der Kläranlage auf die Suche nach der genauen Ursache, die bislang noch nicht gefunden werden konnte. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

