Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Nachtragsmeldung zu abgebranntem Klappsofa am Modellbootsee & Verkehrsunfall

Landkreis Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Nachtragsmeldung zu abgebranntem Klappsofa am Modellbootsee

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Crailsheim inzwischen ergeben haben, wurde das Sofa, das am vergangenen Mittwoch am Modellbootsee teilweise abgebrannt ist, von mehreren Kindern im Alter zwischen neun und elf Jahren angezündet. Die Jungs hatten das Sofa zuvor im Bereich der Johanneskirche, wo es mit dem Hinweis "zu verschenken" abgestellt wurde, mitgenommen und an den See gebracht. Mit Feuerzeugen, die sie davor in einem Supermarkt entwendet hatten, setzten sie das Möbelstück letztlich in Brand.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 20.08.2020:

Crailsheim: Klappsofa brennt

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei einen Brand am Modellbootsee. Beim Eintreffen einer Polizeistreife war das Feuer bereits gelöscht. Offenbar hatte Unbekannte ein Klappsofa angezündet. Die Polster des Sofas brannten komplett ab. Zufällig in der Nähe befindliche Mitarbeiter des städtischen Bauhofs löschten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt bezüglich der Brandursache.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, kurz nach 8 Uhr an der Kreuzung Kochstraße / Gartenstraße. Ein 59-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito fuhr die Kochstraße entlang, übersah an der Kreuzung das Stoppschild und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er mit einem 35-jährigen Opel-Fahrer, der die Gartenstraße entlangfuhr. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Hauswand eines Gebäudes in der Kochstraße wurde ebenfalls beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell