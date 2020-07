Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf (09.07.2020)

Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lenker eines weißen Fahrzeugs am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr auf der K 6174 begangen hat. Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Kreisstraße von Bonndorf kommend in Richtung Ludwigshafen, als nach seinen Angaben in einer Linkskurve in einem kurvenreichen, abschüssigen Bereich, ein weißer Pkw teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision mit diesem zu vermeiden, wich der 17-Jährige nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen aus und stürzte nach einigen Metern. Der unbekannte Fahrer des weißen Fahrzeugs, bei dem es sich um einen SUV handeln könnte, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Vom Rettungsdienst wurde der Jugendliche zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem geflüchteten Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell