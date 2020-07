Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Autofahrerin übersieht Radfahrerin (09.07.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Verletzt wurde eine 38-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schwertstraße / Ratoldusstraße. Eine 43-jährige Lenkerin eines VW war von der Schwertstraße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte hierbei die von rechts kommende Radfahrerin übersehen. Bei dem Zusammenprall und dem anschließenden Sturz verletzte sich die 38-Jährige. Vom Rettungsdienst wurde sie mit Verdacht auf eine Bein-Fraktur zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

