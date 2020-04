Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Mercedes-Fahrerin entzieht sich Kontrolle +++

Friedberg (ots)

>Friedberg: Mercedes-Fahrerin entzieht sich Kontrolle

Nachdem Friedberger Polizisten eine Mercedes-Fahrerin kontrollieren wollen, missachtet diese entsprechende Aufforderungen und flüchtet. Das Fahrzeug wird einige Zeit später aufgefunden; von der polizeibekannten Insassin keine Spur.

Was war passiert?

Am Montag (06. April) fiel einer Polizeistreife in der Gießener Straße kurz nach 08 Uhr ein entgegenkommender Geländewagen auf, da die mutmaßliche Fahrerin bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Die Beamten wendeten den Streifenwagen, um den weißen Mercedes anzuhalten, der aus Richtung Bad Nauheim kommend in Richtung Adolfsturm unterwegs war. Der Geländewagen fuhr dann auf der Burgfeldstraße weiter in Richtung Bundesstraße. Dabei wurden die Anhaltesignale ("Stopp, Polizei!" / "Yelp") der Ordnungshüter konsequent nicht beachtet.

An der Einmündung zur B3 überfuhr der Mercedes eine rot zeigende Ampel und weiter in Richtung Bad Nauheim. Ein auf der B3 fahrendes Auto musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Geländewagen beschleunigte nun stark und überholte dabei rücksichtslos mehrere Fahrzeuge.

Als die Fahrerin verkehrsbedingt abbremste und schließlich anhalten musste, trat eine Polizistin an das Fahrzeug heran. Die Frau gab daraufhin plötzlich Gas, sodass die Ordnungshüterin gezwungen war, sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit zu bringen. Der Mercedes fuhr nun mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bad Nauheim davon.

Im Rahmen anschließender Fahndungsmaßnahmen wurde der PKW wenig später in Bad Nauheim aufgefunden. Die Fahrzeugführerin war jedoch verschwunden.

Die 24-Jährige aus dem Wetteraukreis wird sich trotz der filmreifen Flucht im weiteren Verlauf u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen.

Mögliche Geschädigte und Augenzeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell