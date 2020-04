Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Blitzeinbruch +++ Einbrecher scheitern +++ Schaden an Fiesta hinterlassen +++ Auto gegen Rad +++

Friedberg (ots)

>Altenstadt: Blitzeinbruch

Aus einem Lebensmittelgeschäft in der Mittelstraße im Ortsteil Höchst entwendeten Einbrecher am frühen Mittwochmorgen mehrere Zigarettenpackungen; zuvor hatten sie eine Schaufensterscheibe brachial eingeschlagen. Zeugen nahmen gegen 03.20 Uhr einen lauten Schlag und kurz darauf die zerstörte Scheibe wahr; wenige Augenblicke später dann Motorgeräusche eines davonfahrenden Fahrzeugs. Sie riefen die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten in der Nacht nicht zur Ergreifung der flüchtigen Täter.

Die Kripo Friedberg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch (06101/6010) mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen in der Mittelstraße aufgefallen? Wurde ein potenzielles Fluchtfahrzeug beobachtet? Wer kann andere relevante Angaben zur Straftat machen?

+++

>Wöllstadt: Einbrecher scheitern

In der Frankfurter Straße in Nieder-Wöllstadt scheiterten Straftäter in der vergangenen Nacht offenbar bei dem Versuch, in einen Kiosk einzusteigen. Gegen 03 Uhr hatten sie dazu bereits einen Rollladen eines Fensters hochgeschoben, dann jedoch aus bislang unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben abgelassen.

Die Polizei Friedberg bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06101/6010 zu melden.

+++

>Bad Nauheim: Schaden an Fiesta hinterlassen

Diverse Beschädigungen an einem grauen Ford Fiesta stellte dessen Eigentümerin am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr fest. Zuvor hatte sie den PKW gegen 15 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Gelben Weg geparkt. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie dann mehrere Kratzer an der linken Fahrzeugseite sowie ein gerissenes Scheinwerferglas.

Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

>Bad Vilbel: Auto gegen Rad

Leicht verletzt wurde ein 44-jähriger Radfahrer aus Frankfurt am Dienstagnachmittag, nachdem er mit einem weißen Citroen zusammengestoßen war, an dessen Steuer sich ein 49-Jähriger aus Bad Vilbel befand. Gegen 15.30 Uhr fuhren die beiden Beteiligten die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt hinunter. In Höhe der Querstraße wollte der Citroen-Fahrer wohl nach rechts abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Radfahrer. Dieser verletzte sich leicht an einem Finger.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell