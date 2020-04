Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Autoteile aufgefunden +++ Audi zurückgelassen - Wer saß am Steuer? +++ Vorfahrt missachtet - Unfall +++ Seat-Kennzeichen gestohlen +++ Durstige Diebe +++ Mit Taschenmesser verletzt +++

Friedberg (ots)

>Limeshain: Autoteile aufgefunden

Einen schwarzen VW beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer am vergangenen Samstagabend (04. April) gegen 20.35 Uhr im Tannenweg in Himbach. Der Verursacher hinterließ neben eigenen Fahrzeugteilen einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Büdingen unter Tel: 06042/96480.

>Butzbach: Audi zurückgelassen - Wer saß am Steuer?

Ein 31-jähriger Licher fuhr mit seinem grauen VW am Sonntagnachmittag (05. April) gegen 16 Uhr auf der Butzbacher Straße in Richtung B3. Aus der Straße "Die Klaus" prallte im Kreuzungsbereich ein schwarzer Audi in die rechte Fahrzeugseite des Volkswagen. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Nach dem Unfall sprachen die Beteiligten zunächst kurz miteinander. Dann jedoch verschwand der unbekannte Audi-Fahrer, bei welchem es sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht um den Halter handelte, zu Fuß und ließ das Fahrzeug zurück.

Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte den erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten A8 unter Mithilfe eines Abschleppwagens schließlich sicher. Die Ermittler gegen derzeit von einem Sachschaden von etwa 25.000 Euro aus.

Mögliche Zeugen des Unfallherganges sowie weitere, die Hinweise auf die Identität des Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach unter Tel: 06033/70430 in Verbindung zu setzen.

>Bad Vilbel: Vorfahrt missachtet - Unfall

Am Sonntagnachmittag (05. April) fuhr gegen 16.15 Uhr eine 58-jährige Wetterauerin mit ihrem schwarzen Dacia über die L3008 von Niederdorfelden nach Bad Vilbel. Ein entgegenkommender Kleinwagen bog in Höhe Gronau auf die Vilbeler Straße ab; dabei nahm er der 58-Jährigen offenbar die Vorfahrt. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste die Dacia-Lenkerin stark ab. Der Fahrer eines schwarzen Mini, ein aus dem Main-Kinzig-Kreis stammender 57-Jähriger, fuhr ihr auf. Laut Zeugenangaben fuhr der Fahrer des Kleinwagens (m/w/d) unbehelligt weiter.

Beide Dacia-Insassen wurden leicht verletzt; sowohl die 58-Jährige wie auch ihr 65 Jahre alter Beifahrer mussten nicht mit ins Krankenhaus.

Der Sachschaden dürfte im oberen, vierstelligen Eurobereich liegen. Hinweise bezüglich des flüchtigen Kleinwagens oder dessen Fahrer erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel: 06101/54600.

>Wöllstadt: Seat-Kennzeichen gestohlen

Das Fehlen beider amtlicher Kennzeichen stellte die Besitzerin eines schwarzen Seat am Sonntag (05. April) gegen 11.35 Uhr fest. Das Auto hatte sie bereits am Donnerstag (02. April) in der Rosbacher Straße in Nieder-Wöllstadt abgestellt. Die Schilder tragen die Kennung "FB-SM 738." Hinweise in diesem Zusammengang richten Sie bitte an die Polizei Friedberg, Tel: 06031/6010.

>Butzbach: Durstige Diebe

Aus dem Vereinsheim des Hundeplatzes in Kirch-Göns ließen Diebe zwischen Samstag (04. April), 16 Uhr und Sonntag (05. April), 09.30 Uhr zwei Kästen abgelaufenes Flaschenbier mitgehen. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zum umzäunten Gelände verschafft und dann die Eingangstür zum Vereinsheim aufgehebelt. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise, Tel. 06033/70430.

>Wöllstadt: Mit Taschenmesser verletzt

Bei einem Streit wurde am Samstagabend (04. April) ein 26-jähriger Frankfurter mit einem Taschenmesser verletzt. Laut Zeugenangaben war dieser kurz nach 21 Uhr mit einem 20-jährigen Bad Vilbeler am Bahnhof in der Eisenbahnstraße aneinandergeraten. Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der Vilbeler dann ein Taschenmesser gezogen-, und den 26-Jährigen bei der folgenden Rangelei damit leicht verletzt haben.

Zeugen des Vorfalls griffen ein und verständigten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte. Sie nahmen den Vilbeler schließlich vorläufig fest. Bei einer folgenden Atemalkoholmessung pustete er dann über 1,7 Promille.

Wie es zu dem Vorfall kam, ermittelt nun die Polizei in Friedberg. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

