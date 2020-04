Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Unfallfluchten +++

Friedberg (ots)

>Wöllstadt

Am Freitagvormittag (03. April) streifte ein weißer Peugeot im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Ilbenstädter Straße in Nieder-Wöllstadt geparkten, schwarzen Mercedes. Der linke Außenspiegel des Daimler wurde dabei abgerissen. Der Peugeot-Fahrer fuhr jedoch einfach weiter. Zeugen beobachteten das Geschehen gegen 11.27 Uhr.

Unfallfluchtermittler der Polizei Friedberg suchen nun nach dem weißen Peugeot, an welchem Friedberger Kennzeichen (FB) angebracht gewesen sein sollen. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

>Ober-Mörlen

Kühlergrill und Frontstoßstange eines schwarzen Opel Kombi beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am vergangenen Freitagmorgen (03. April) zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr. Der Opel war in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand in der Taunusstraße abgestellt. Der Verursacher hinterließ etwa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise an die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

>Ober-Mörlen

Zwischen Donnerstag (02. April), 16 Uhr und Freitag (03. April) 17 Uhr verursachte ein anderer Verkehrsteilnehmer einen Schaden von etwa 400 Euro an der Heckstoßstange eines grünen Opel. Dieser parkte im angegebenen Zeitraum am Fahrbahnrand in der Schulstraße. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Friedberg unter 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

+++

>Butzbach

Einen auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes in Nieder-Weisel abgestellten schwarzen Audi beschädigte ein Unbekannter am vergangenen Freitag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr. Der Fahrzeughalter stellte bei seiner Rückkehr zum PKW mehrere Kratzer an der Heckstoßstange fest. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 1.200 Euro.

Hinweise an die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

+++

>Büdingen

Einen Schaden von rund 1.000 Euro stellte der Halter eines weißen VW am vergangenen Freitag (03. April) gegen 14.50 Uhr fest, nachdem er den PKW um 14.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Baumarktes in der Straße "An der Kleibscheibe" abgestellt hatte. Wer gegen den vorderen, linken Radkasten des Fahrzeugs stieß, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise auf den Verursache nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480 entgegen.

+++

>Karben

Einen schwarzen Skoda beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer zwischen Donnerstag (02. April), 19 Uhr und Freitag (03. April), 14.15 Uhr. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis im Bornwiesenweg im Ortsteil Rendel. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06101/54600 bei den Unfallfluchtsachbearbeitern in Bad Vilbel zu melden. +++

>Karben

Am vergangenen Freitagnachmittag (03. April) hinterließ ein Fahrzeugführer Schäden von rund 1.000 Euro an der Frontstoßstange eines grauen Ford, welcher zwischen 13.30 und 13.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Dieselstraße im Ortsteil Klein-Karben parkte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter Tel: 06101/54600 entgegen.

+++

