Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kleefeld: Radfahrer stoßen in der Eilenriede zusammen - zwei Verletzte

Hannover (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, sind zwei Biker in der Eilenriede nahe der Kleestraße zusammengestoßen. Sie sind beide in Folge des Verkehrsunfalls verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Fahrradfahrer (54 und 58 Jahre alt) gegen 15:00 Uhr gemeinsam auf der Kleestraße, von der Scheidestraße kommend, in Richtung Norden unterwegs. Kurz hinter einer Bahnbrücke bogen beide Männer nach links in die Eilenriede ab. An einer mittig auf dem Weg gelegenen Baustelle fuhr der 54-Jährige rechts dran vorbei. Sein 54-Begleiter fuhr links um die Absperrung herum. Am Ende der Baustelle stießen beide Fahrer unglücklicherweise zusammen, sodass sie zu Boden stürzten. Der 54-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Sein 58-jähriger Begleiter wurde leicht verletzt. Der Schwerverletzte kam mit einem alarmierten Rettungswagen in eine Klinik. /has

