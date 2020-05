Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Kimberly B. wieder angetroffen

Hannover (ots)

Die Polizei hat seit dem 23.04.2020 mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach der 17-jährigen Kimberly B. gesucht (wir haben berichtet). Sie ist heute von Einsatzkräften in einer Wohnung im hannoverschen Stadtteil Vinnhorst angetroffen worden. Sie befindet sich mittlerweile wieder an ihrer Wohnanschrift. /has

Unsere Ursprungsmeldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

