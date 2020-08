Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwelbrand, Diebstähle, Mann geschlagen, Exhibitionist, Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Technischer Defekt löste Schwelbrand aus

Durch den ausgelösten Feueralarm wurde ein 32-Jähriger am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr in einem Firmengebäude in der Aalener Straße auf einen Schwelbrand aufmerksam. In einer Maschinenanlage hatten sich Späne entzündet. Nachdem erste Löschversuche fehlschlugen, verständigte der Mann die Feuerwehr, die den Band rasch löschen konnte.

Aalen: Fahrrad entwendet

Am Mittwoch entwendete zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr ein Unbekannter ein schwarzes Fahrrad der Marke Ghost, das von seinem Besitzer vor dem Hirschbach-Freibad angeschlossen worden war. Der Täter hebelte das Schloss mit massiver Gewalt auf; ein weiteres Fahrrad, das mit dem entwendeten Rad zusammengekettet war, ließ der Dieb zurück. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Fahrrads nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Rotlicht nicht beachtet - Radfahrer leicht verletzt

Trotz für ihn geltendem Rotlicht fuhr ein 26-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Motorrad in die Kreuzung Friedhofstraße / Stuttgarter Straße ein. Hier erfasste er gegen 18.30 Uhr einen 20-jährigen Radfahrer, der seinerseits aus Richtung Innenstadt kam. Beide Zweiradfahrer stürzten zu Boden, wobei sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Motorradfahrer blieb dank entsprechender Schutzkleidung unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Neresheim: Diebstahl von Fahrzeugteil

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr die Frontmaske der Motorhaube eines Traktors Fendt 920 Vario, der vor einer Maschinenhalle beim Flugplatz abgestellt war. Das Fahrzeugteil im Wert von rund 1500 Euro wurde von den Tätern fachmännisch abgebaut. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren auf einem Kundenparkplatz in der Schleifbrückenstraße beschädigte ein 19-Jähriger am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr mit seinem Klein-Lkw einen dort abgestellten Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung B 290 / B 29 missachtete eine 83-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr die Vorfahrt eines 47-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw VW Golf Plus und Audi entstand ein Sachschaden von rund 5300 Euro.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 1600 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 73-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr verursachte, als er beim Einparken seines VW Polo einen in der Gmünder Straße abgestellten Pkw Ford streifte.

Aalen: Kettenreaktion

Am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Pkw Audi die Landesstraße 1076 zwischen Waldhausen und Hülen. Hier beobachtete sie, wie von einem entgegenkommenden Unimog mit Pritsche eine Plastikwanne auf die Fahrbahn fiel. Die 30-Jährige bremste ihr Fahrzeug ab, auch die nachfolgende Fahrerin eines VW Passat erkannte die Situation und hielt an. Ein 29-Jähriger, der mit seinem VW Golf hinter dem Passat fuhr, reagierte zu spät und fuhr auf den Golf auf, wobei dieser auf den Audi der 30-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall, bei dem alle Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro. Hinweise auf den Unimog bzw. dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Von der Straße abgekommen

Eigenen Angaben des Unfallverursachers zufolge war ein die Fahrbahn querendes Reh die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochabend ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Kurz nach 22 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Golf den Sieben-Kurven-Weg in Rötlen in Richtung Röhlingen. Dort kam der Pkw in einer scharfen Rechtskurve zuerst nach links von der Fahrbahn ab, fuhr nach rund 30 Metern wieder auf die Straße zurück und fuhr dann nach rechts, wo das Fahrzeug nach ca. 25 Metern mit der Front in einem Bach landete. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Riesbürg: Unfallflucht

Ein 78-Jähriger verursachte am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Sachschaden von rund 2800 Euro und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Mit seinem Pkw Nissan hatte der Senior einen Pkw Ford beschädigt, der in der Hauptstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher konnte rasch ermittelt werden.

Ellwangen: 13.000 Euro Sachschaden

Zwei leicht verletzte Pkw-Fahrer und ein Sachschaden von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr in der Rindelbacher Straße ereignete. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Pkw VW Golf aus einer Parkbucht und wollte das Fahrzeug anschließend wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw BMW eines 47-Jährigen. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ellenberg: 62-Jähriger geschlagen

In der Hauptstraße stellte ein 62-Jähriger am Mittwoch gegen 14 Uhr die Insassen eines VW Up zur Rede, nachdem diese Müll und Plastikflaschen aus dem Fahrzeug geworfen hatten. Der 62-Jährige wurde in der Folge von den Insassen geschlagen und verletzt, auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der angehalten hatte, wurde attackiert. Eine Fahndung nach dem VW Up mit Berliner Zulassung verlief erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert Unfall verursacht

Eine 58-Jährige verursachte am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem sie selbst leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Mit ihrem Pkw VW befuhr die Frau, die zum Unfallzeitpunkt über 2 Promille Alkohol aufwies, die Brainkofer Straße, wo sie in einer Rechtskurve teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei prallte ihr Fahrzeug gegen den entgegenkommenden Pkw Opel einer 62-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde. Die Unfallverursacherin musste sich einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten.

Durlangen: Diebstahl

Während eines Fußballspieles entwendete ein Unbekannter aus einer Kabine der Sportanlage in der Schulstraße den Fahrzeugschlüssel eines 61-Jährigen. Anschließend ging der Täter zu dem Pkw und entwendete Bargeld, das im Pkw aufbewahrt wurde. Den Fahrzeugschlüssel ließ der Unbekannte im Fahrzeug zurück. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Waldstetten: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 18 Uhr einen Pkw Citroen, der in der Raiffeisenstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Exhibitionist

Kurz vor 19 Uhr am Mittwochabend hielten sich zwei 17-jährige Mädchen am Bahnhofsplatz beim Zugang zum Stadtgarten auf. Ein Unbekannter lief wohl zunächst an den beiden vorbei, kehrte dann jedoch in die Nähe der Jugendlichen zurück. Obwohl der Mann eine Tasche vor seinen Schritt hielt, konnten die beiden Mädchen sehen, dass er die Hose nach unten gezogen hatte und an seinem Geschlechtsteil hantierte. Anschließend lief der Unbekannte davon. Die beiden Mädchen beschrieben den Mann als ca. 60 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem karierten Hemd. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Spraitbach: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Beutenhofer Straße / B 298 Mutlanger Straße übersah ein 76-jähriger Toyota-Fahrer am Mittwochabend gegen 18 Uhr den Pkw VW einer 23-Jährigen. Beim folgenden Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Gschwend: Sommerräder entwendet

Vier komplette Sommerräder samt Vierlochfelgen wurden am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr in Dinglesmad entwendet. Die Räder waren zur Montage bereitgelegt worden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 9000 Euro Schaden

Auf rund 9000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 48-Jähriger am Mittwochmittag kurz vor 14 Uhr verursachte, als er an der Einmündung Schmiedeberg / Weilerstraße den Pkw Mercedes eines 61-Jährigen übersah und mit seinem Lkw streifte.

