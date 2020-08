Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Einbrüche & Sachbeschädigung

Landkreis Schwäbisch Hall (ots)

Rosengarten: Rennradfahrer nach Sturz verletzt

Ein 29 Jahre alter Rennradfahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 17:45 Uhr aus Ortsmitte Sanzenbach kommend die Straße Lindenbrunnen und wollte nach links in Richtung Sittenhardt abbiegen. Hierbei kam er aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn ins Schlittern und letztlich zu Fall. Beim Sturz verletzte er sich, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schrozberg: Vorfahrt missachtet

Eine 58-jährige Renault-Fahrerin war am Mittwoch, gegen 21:40 Uhr auf dem Zeller Weg stadtauswärts unterwegs. Im Einmündungsbereich zur L 1022 missachtete sie die Vorfahrt einer 45 Jahre alten VW-Fahrerin, die von der Bahnhofstraße auf die Landesstraße einfahren wollte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt.

Gaildorf-Unterrot: Sachbeschädigung in Rohbau

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus in der Hilscherstraße und drehten dort einen Wasserhahn auf. Das Wasser verteilte sich anschließend in mehreren Räumen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegengenommen.

Wolpertshausen: Diebstahl aus Rohbau

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr begaben sich bisher unbekannte Diebe auf den Rohbau des neuen Kindergartens in der Haller Straße und brachen dort einen abgeschlossenen Container auf. Aus diesem wurden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 940010 beim Polizeiposten Ilshofen zu melden.

Crailsheim: Einbruch in Tierheim

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einen Büroraum des Tierheims ein und durchsuchten diesen nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Diebe nicht fündig und zogen ohne Beute wieder von dannen - jedoch hinterließen sie Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800.

