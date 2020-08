Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrerin nach Unfall verstorben

Waldleiningen/Kaiserslautern (ots)

Die Motorradfahrerin, die am Donnerstag bei einem Unfall auf der B48 schwer verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Die 16-Jährige erlag in der Nacht zu Freitag ihren Verletzungen.

Die Fahrschülerin war am Donnerstagnachmittag mit einem Leichtkraftrad auf der Strecke zwischen Johanniskreuz und Hochspeyer unterwegs. Ihr Fahrlehrer fuhr mit einem Motorrad voraus.

In einer Kurve stieß die Jugendliche aus noch ungeklärten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Beide stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu (wir berichteten: https://s.rlp.de/91Fy3). Die Verletzungen des 16-jährigen Mädchens waren so schwerwiegend, dass sie an den Folgen verstarb.

Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern an. Ein Gutachter ist eingeschaltet. |cri

