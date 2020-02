Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Velpke sucht Unfallzeugen

Wolfsburg (ots)

Landesstraße 647 zwischen Danndorf und Velpke 17.02.20, 18.10 Uhr

Die Polizei Velpke sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 647 zwischen Danndorf und Velpke vom frühen Montagabend. Den bisherigen Erkenntnissen nach musste ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer um 18.10 Uhr etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Danndorf einem in Richtung Velpke fahrenden unbekannten Fahrer eines dunklen Kleinwagens ausweichen. Der 39-Jährige berichtete, dass der Unbekannte trotz Überholverbot einen Pkw überholt habe. Er sei deswegen, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, mit seinem Audi auf den Seitenstreifen ausgewichen. Hierbei habe ein Leitpfosten sein Fahrzeug auf gesamter Beifahrerseite beschädigt, so dass ein Schaden von 4.000 Euro entstand. Der verursachende Fahrer habe jedoch seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittler bitten, dass sich der Überholte und mögliche weitere Zeugen mit der Polizeiwache unter Telefon 05364-947220 in Verbindung setzen.

