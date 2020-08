Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Widerstand geleistet und Polizisten beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Donnerstag eine Strafanzeige eingehandelt. Der 33-Jährige war kurz vor 2 Uhr in der Marktstraße in einen Streit verwickelt, der die Polizei auf den Plan rief. Als die Personalien des Mannes festgestellt werden sollten, verweigerte er die Angabe.

Daraufhin sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden, er fing aber sofort an, unkontrolliert um sich zu schlagen. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und mussten sich mehrere Beleidigungen von ihm anhören.

Nachdem er zum Streifenwagen gebracht wurde, gab der 33-Jährige unterwegs doch noch seine Personalien preis. Seine Identität wurde auf der Dienststelle überprüft.

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Sie zogen sich Schürfwunden an den Armen zu. |cri

