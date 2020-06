Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Verkehrsunfall auf der Bredenscheider Straße

Hattingen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Bredenscheider Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 63-jährige Hattingerin wollte, gegen 16:00 Uhr, mit ihrem Nissan bei grün zeigender Ampel von der Schulstraße kommend nach links in die Bredenscheider Straße abbiegen. Sie übersah dabei den im Geradeausverkehr fahrende 36 Jährige in ihrem Polo und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die 38-jährige Polo-Fahrerin sowie die ebenfalls im Fahrzeug befindlichen Mitfahrer (22, 13 und 12) leicht. Der Nissan der 63-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

