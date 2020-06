Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Firmenwerkstatt

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 13.06 bis zum 16.06 brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma in der Schützenstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und betraten die Räume der Werkstatt. Hier erbeuteten sie diverser elektrische Arbeitsmaschinen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell