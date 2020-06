Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Brand im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Herdecke (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:50 Uhr, wurde die Polizei über ein Brandgeschehen im Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus informiert. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist bekannt, dass das Feuer in einem Zimmer der Psychiatrie im Untergeschoss entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein zuvor eingelieferter Patient seine Matratze in Brand. Wie der 38-Jährige Gevelsberger dies umsetzte und was ihn dazu bewegte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Pflegerin bemerkte schnell die Rauchentwicklung in dem Zimmer und brachte zunächst den Verursacher sowie die übrigen Patienten der Station in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Das Feuer konnte durch das zügige Einschreiten der Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der größte Schaden entstand hauptsächlich im Patientenzimmer des 38-Jährigen, welches vollständig ausbrannte. Durch die starke Rauchentwicklung ist jedoch derzeit die ganze Station nicht bewohnbar. Verletzte Personen gibt es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 38-jährigen Mann aus Gevelsberg wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Der dringend tatverdächtige Mann wurde zunächst in einer anderen psychiatrischen Fachklinik untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

